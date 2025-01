Claudio Bravo aclara que el millonario robo de zapatillas no tiene nada que ver con él: «No es nada nuestro»

El exfutbolista Claudio Bravo se refirió sobre el millonario robo de un cargamento de zapatillas, que ocurrió este jueves en la comuna de Buin, Región Metropolitana, en un terreno que estaría vinculado a su persona, pero que él descartó por completo que se tratara de su casa.

En conversación con la prensa, el arquero dio declaraciones «Nosotros nada que ver, no es nuestra casa. De hecho, no vivimos aquí. El robo es a una empresa, no es a nosotros en particular», aclaró.

«Es de una empresa que no es nuestra. Nosotros estamos bien, no nos pasó absolutamente nada. No tenemos nada que ver en esto», negando por completo cualquier vínculo que lo relacionara al millonario robo de zapatillas.

Sin embargo, la prensa siguió insistiendo sobre la relación que tiene con el terreno. Por lo que Bravo tuvo que defenderse. «No es nada nuestro… Aunque sea familiar, no es mío. No son mis cosas».

¿A quién pertenecían las zapatillas?

Según la información a la que accedió el medio Radio Bío Bío, se conoció que un familiar de Claudio Bravo tiene una empresa dedicada al arriendo de camiones a diversas compañías del retail.

De esta forma, se esclareció que las zapatillas robadas, aunque estaban en un terreno de la familia Bravo, no son propiedad ni del exfutbolista ni de su familia. En realidad, estas formaban parte de una carga que estaba destinada a ser distribuida por la empresa de este familiar, lo que desvincula a Claudio Bravo directamente del robo.

Este detalle ha ayudado a aclarar las dudas que surgieron sobre la relación del exarquero con el delito.

Bravo y su familia han colaborado con las autoridades para que los responsables sean encontrados y se esclarezca el hecho. El exjugador de La Roja reiteró que la carga robada no tiene conexión con su patrimonio ni con sus actividades personales.