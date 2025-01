Mario Velasco detiene «Zona de Estrellas» para apoyar a Manu González: «Su familia acá en este país»

Este miércoles, al inicio de «Zona de Estrellas», Mario Velasco notó de inmediato que Manu González parecía visiblemente desanimado. Con una mirada atenta, el conductor del programa de espectáculos de Zona Latina no dudó en hacer una pausa y dedicar unos minutos a su compañero.

En un gesto de apoyo, se acercó a Manu y, con un abrazo reconfortante, le brindó su respaldo en ese difícil momento.

Mario le preguntó de seco si es que le ocurría algo «¿Qué le pasa?, Lo noto un poco decaído. Hay cosas que se pueden contar públicamente y otras, mejor que no».

«No alcancé a percibirlo, por ende, no lo pude conversar en privado y por supuesto que se respeta. Pero, te queremos mucho. Ánimo, cualquier cosa, usted sabe que estamos aquí» agregó en la misma línea.

Sentido mensaje de Manu González

El español, en un momento de intimidad en medio del programa, quiso dejar un mensaje.

«Solamente mandarle un besazo gigante a toda mi familia y sobre todo a mi tía. La vida a veces te da estas complicaciones y ya está. La distancia hace que uno no pueda estar presente, pero aun así, saben lo que siento», agregó Manu.

«Sabes que de mi vida privada no me gusta hablar demasiado, porque me rompe mucho, así que lo mejor es seguir maquillado para el espectáculo y hacer farándula, que es lo que ven», concluyó.

En ese momento, al ver a su compañero triste, Mario Velasco, no dudó en hacer una pausa en medio del programa para demostrarle su apoyo.

«Aquí estamos sus compañeros siempre, que es su familia acá en este país, un que no le tocó como nos tocan las familias, pero sí más o menos la ha elegido», añadió el anfibio.

«Usted sabe que lo queremos mucho y que lo vamos a ayudar y estar con usted para apapacharlo, que es en los momentos que uno más lo necesita», finalizó Velasco, mientas el resto del panel aplaudían.