Cony Capelli se defiende de las críticas por su actuación en el debut de Primer Plano: «No hablé mucho»

Este domingo se vivió el esperado regreso de Primer Plano a las pantallas de Chilevisión, con un variado panel encabezado por Julio Cesar Rodríguez. En el programa, Patricia Maldonado y Pamela Jiles marcaron su regreso al mundo del espectáculo, pero la gran sorpresa fue la presencia de la ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli.

Desde su participación en el reality, la bailarina ha ganado notoriedad, siendo invitada a estelares, y ahora logrando un lugar en un quipo de trabajo con más experiencia. Sin embargo, pese a estar rodeada de importantes figuras de la televisión, Cony Capelli pasó desapercibida ante las cámaras. Lo que generó comentarios de los televidentes a través de internet sobre su escasa relevancia en el programa.

Tras la emisión de Primer Plano, la bailarina utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su debut como panelista. Si bien reconoció que su participación fue limitada, también recalcó que ese es el rol que le toca en el programa y que ella «no es Periodista y aún tiene mucho que aprender».

Desde el inicio, Capelli destacó la oportunidad de poder ser parte de este programa y elogió a sus compañeras. «Estoy súper feliz, qué honor haber compartido panel con dos mujeres importantes en el mundo político y de la farándula».

Cony Capelli se confiesa por su participación en el estelar

La ganadora de Gran Hermano, explicó que su deseo de aprender la llevó a ser más observadora que protagonista. «Mis intervenciones fueron netamente cuando se me dio el espacio».

Reconoció que las oportunidades que ha recibido son gracias a su personalidad y su talento comunicativo, pero aún tiene que seguir desarrollándose. También expresó que espera que la audiencia reciba bien el estelar.

Con el paso del tiempo, Cony Capelli, se tomó con humor las críticas, bromeando «Ayer en Primer Plano no hablé mucho, pero de que me veía regia, me veía regia» agregó.

El regreso de Primer Plano en Chilevisión destacó sin duda la participación de Capelli. Quien, a pesar de su limitada intervención, no deja de marcar su debut en el paso por su carrera televisiva.