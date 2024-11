La opinión de Jean Philippe Cretton sobre el regreso de la farándula que está dando que hablar en redes sociales: «Siempre volvemos a…»

La farándula está volviendo con todo, primero fueron los realities, que abrieron la puerta al regreso de programas faranduleros como Only Fama, y el emblemático Primer Plano, que está pronto a estrenarse.

En ese contexto, son varios los comentarios, ya sea a favor, o en contra de la vuelta a la televisión de este tipo de contenido.

Uno que se refirió al tema y no de manera positiva fue Jean Philippe Cretton, quien conversó con Publimetro en el marco de Power Trío, su nuevo lanzamiento.

El querido rostro de televisión partió diciendo que: «Yo me compré todo el cuento del estallido y la pandemia. Yo dije esto va a cambiar la sociedad, va a cambiar para siempre, ya nunca más vamos a hacer lo que éramos, a haber otra estructura, otro lenguaje y me di cuenta de que no, que siempre volvemos a lo mismo».

Además, agregó que Nunca he tenido mucho rollo con la farándula como de peyorativo o algo así, solo que me gusta que si se hace, se haga bien; y siento que muchas veces no se hace bien, se hace de manera irresponsable. En cualquier otro tipo de periodismo esto sería muy castigado y en este como que pasa no más».

La vuelta de la farándula a la señal abierta

El regreso de la farándula era inminente, y se materializó con la vuelta de diversos espacios dedicados a la farándula.

En ese contexto, un espacio que no podía faltar era el icónico Primer Plano, que se subió al barco y ya confirmó a sus primeros panelistas.

Una de ellas es Paty Maldonado, que será parte del programa farandulero. «Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo», declaró respecto a este tema

Además, Jean Philippe Cretton agregó que: Lo vamos a compatibilizar, porque esto es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple. Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un ‘Primer Plano’ distinto a lo que fue en su época.