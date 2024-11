Confirman nacimiento de la hija de reconocido periodista nacional con estrella de la música chilena

Recientemente, se reveló la noticia de que Francisca Valenzuela fue madre, junto al reconocido periodista Daniel Matamala se convirtieron en padres de una niña.

Ninguno de los dos se ha referido al tema públicamente, pero CHV informó la noticia y aseguró que la bebe nació en la noche de este lunes, en una clínica localizad en el sector oriente de la capital.

Fran Valenzuela y Daniel Matamala fueron padres

Fue en agosto de este año cuando la cantante reveló que se encontraba embarazada, en aquella ocasión ya tenía 6 meses de gestación.

Además, antes de su show en el Ruidosa Fest de New York, utilizó sus redes sociales e informó que: «Viviendo una nueva etapa, un nuevo comienzo. Sana y feliz y agradecida. También rara, confundida y aprendiendo».

Es importante mencionar que Daniel Matamala ya había sido padre, esto en el año 2016, junto a Blanca Lewin, según consignó Radio Activa.

Asimismo, durante septiembre, Fran Valenzuela habló en el podcast mexicano «Sensibles y Chingonas» donde conversó acerca de la maternidad y del pronto nacimiento de su hija.

«El tener familia siempre ha sido súper importante (…) La idea de ser mamá y de maternar, o quedar embarazada y elegir eso, fue con el tiempo», reveló en aquella oportunidad.

Además, para cerrar, reflexionó sobre su maternidad. «Desde dos lugares, por una parte por el proyecto, es decir, estar con la persona correcta y el momento correcto, o lo más correcto posible. Y por otra parte conmigo, decir ‘yo me siento lista y es algo que yo quiero y me hace sentido’. Y no sé si eso lo sentía yo tan obvio antes», concluyó la popular cantante nacional respecto a la maternidad.

