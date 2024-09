Jean Philippe Cretton recuerda cuando debió informar en vivo accidente de Felipe Camiroaga: «Una situación muy oscura, de mucha pena»

Este lunes 2 de septiembre se cumplen 13 años desde el trágico accidente de Juan Fernández, que acabó con la vida de 21 pasajeros, entre los que se encontraba Felipe Camiroaga, quienes capotaron al mar en un avión de la Fuerza Aérea.

Frente a esta situación, es que en aquel momento, varios medios comenzaron a publicar la información. Pero en TVN, canal del animador, Jean Philippe Cretton tuvo la difícil tarea de confirmar la noticia en medio de la emisión de Calle 7.

Jean Philippe Cretton recuerda el anuncio del accidente de Felipe Camiroaga

En conversación con Publimetro, el periodista recordó: «Nos enteramos como a las tres de la tarde. El programa empezaba a las seis de la tarde y estábamos teñidos de harta tensión. Entonces estábamos muy complicados, porque el programa tenía un tono festivo y como canal, donde trabajaba Felipe, si íbamos a dar la información, tenía que ser bien concreta».

Hay que mencionar que, a diferencia de otros canales que tenían una programación especial por el accidente, en TVN comenzaron con el programa juvenil. Por lo que Jean Philippe Cretton afirmó que «era una situación muy incómoda para todos, porque estábamos haciendo Calle 7, pero ya más o menos sabíamos lo que pasaba».

«Para mí dar la información fue muy complejo, porque había una presión muy grande de la gente que decía ‘cómo están dando Calle 7’ y eso me generaba mucha incomodidad. Y ahí cuando deciden revelar la información me dicen ‘repite exactamente esta información que me van a dar’ y me la empiezan dar de a poco. Por eso me veo muy titubeante en el video», comentó.

Siguiendo por esta línea, el también músico afirmó que en TVN había una sensación de tristeza por lo que significaba Felipe Camiroaga. «Fue un remezón muy importante a nivel del canal, considerando que mucho se sustentaba en la figura de Felipe. Lo recuerdo como una situación muy oscura, de mucha pena y angustia generalizada».

«Tuve la oportunidad de conocer a Felipe, no tanto como quisiera. Siempre quedé con la sensación que me hubiese gustado conocerlo mucho más. A mí Felipe sí me generaba una admiración, que la mantengo hasta el día de hoy», señaló Jean Philippe Cretton.

Un dia como hoy, tipo 6 de la tarde, estaba en el depto donde vivía en Valpo, viendo TV, chela en mano y más amargado que la chucha (porque había tenido prueba esa mañana y había pasado mi cumple solo y estudiando). Y de repente, pasa esto en el programa que estaba viendo: pic.twitter.com/PXVluYEUT0 — Doble Ele (@llanca) September 2, 2024