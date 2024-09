«Nadie me ha ganado en 9 años»: Pancho Rodríguez se confiesa sobre su ingreso a ¿Ganar o Servir?

La noche de este momento se vivió un inesperado momento en ¿Ganar o Servir?, pues tras la eliminación de Austin Palao, se vivió el ingreso de Pancho Rodríguez y Javiera Belén, los últimos dos participantes, que sin duda dejarán la grande.

Es en este contexto que, a pesar de que recién se vivió su llegada al reality, gracias al desfase, ya se sabe que el ex Calle 7 llega a la final junto a Pangal Andrade. Por lo mismo que se confesó sobre lo que espera de su paso por el encierro.

«Me sentía muy desanimado, poco motivado y para mí este reality será como una terapia, aunque sea una terapia con gente bien intensa (ríe), pero será terapia al fin y al cabo», agregando que «me motivó la desconexión de la rutina y de mi rutina diaria en Perú de años. Sentía que necesitaba desconectarme y escaparme un poco del mundo, y justo se presentó la oportunidad de sumarme al reality«.

¿Qué espera Pancho Rodríguez del reality?

Sobre el nivel que llegará a inyectarle al espacio de encierro de época, Pancho Rodríguez comenta que «se va a dar algo que la gente quiere ver, que es que compita con Pangal. Los fans me comentaban mucho que entrara a un reality como este, para poder toparme con Pangal y competir. Va a ser entretenido todo lo que se dará con él», añadiendo que «a mí me encanta la competencia y creo que soy un competidor bastante fuerte y completo».

En ese contexto, pone énfasis en que «en nueve años nunca he perdido una final, en los duelos finales de los programas en los que he estado en Perú nunca nadie me ha ganado en 9 años, así que son 9 años invicto y esperemos que con ¿Ganar o Servir?, sea el décimo».

El ex Calle 7 confidencia que al reality show del 13, «yo vine a ganar, a pasarlo bien y a sentirme libre», explicando que «en Pelotón solo estaba preocupado de ganar, y lo logré, pero me despreocupé de pasarlo bien, por lo que hoy no me estoy limitando a nada, quiero pasarlo bien y sentirme libre».