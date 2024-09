«Tampoco voy a ser tan falsa»: Angélica Sepúlveda cuenta la firme de su polémica salida de Gran Hermano Chile

Un impactante capítulo se vivió la noche de este domingo en Gran Hermano, que estuvo marcado por una nueva sanción y la polémica renuncia/eliminación de Angélica Sepúlveda, que desató una serie de cuestionamientos entre el público del reality.

Resulta que en medio de una gran cantidad de rumores, desde CHV confirmaron que la Fierecilla de Yungay abandonó «la casa más famosa del mundo», en mitad de la tarde, lo que por primera vez provocó un cambio en el proceso de eliminación.

Pues a diferencia de las otras ocasiones que un participante en placa renunció antes de conocerse al eliminado y se seguía con el proceso. Esta vez decidieron parar con las votaciones del público y mostrar en el prime el porcentaje con el que se habría ido eliminada.

Previo a esto, es que Angélica Sepúlveda le contó al público sobre los reales motivos que la llevaron a abandonar Gran Hermano y no esperar hasta la noche para dejar la casa.

Angélica Sepúlveda revela sus motivos para abandonar Gran Hermano

«Lo que tengo que decir es para el público. Bueno, les quiero contar que tomé una decisión muy, muy difícil. Las razones de esta decisión es, primero, tengo una lesión en la rodilla que me tiene con mucho dolor, que me impide entrenar, me impide hacer las pruebas. Para mí es primordial la competencia física», comenzó señalando.

De todas formas, reveló que hay otro motivo que la llevó a irse del reality. «Tampoco voy a ser tan falsa en decir que es solo la lesión. Mi desánimo aumentó en el momento que Manuel fue salvado a través de ese llamado telefónico».

Hay que recordar que la semana pasada, Angélica Sepúlveda, Manuel Napoli y Chama terminaron sancionados con pasar a placa directa los tres, tras una violenta pelea que casi llega a las manos y que tenía relación con hongos en la comida.

Tras esto, es que la venezolana decidió renunciar a Gran Hermano, mientras que el italiano se salvó de la eliminación al contestar el teléfono rojo. Es de esta forma que Angélica terminó siendo la única que seguía con la sanción, negándose a participar de la prueba de salvación.

«Aquí me vi expuesta, con este caballero (Manuel), donde Gran Hermano nos sancionó a los tres, que fue Alexandra, Manuel y yo. Alexandra renunció, porque no estuvo de acuerdo con esa sanción y Manuel se pudo salvar, entonces, la única sancionada en ese caso era yo. Ahí también hubo un desánimo y he decidido dar un paso al costado», cerró.