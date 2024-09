Mario Velasco sorprende con romántica foto junto a polémica ex Gran Hermano

Una noticia de aquellas se desató en el mundo de la farándula. Pues durante la jornada de este domingo 8 de septiembre, Mario Velasco sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica fotito con quien sería su nuevo amor.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Estefi Marquis, ex Miss Chile y que se hizo conocida en nuestro país, gracias a su participación en la primera temporada de Gran Hermano, donde se convirtió en una de las primeras eliminadas, para luego volver en el repechaje.

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que se especula sobre un romance entre los tortolitos, pues en agosto del 2023, comenzaron a circular imágenes de unas vacaciones en el extranjero de Mario Velasco junto a la chica reality.

Además, previo al ingreso de Estefi a Gran Hermano, ya la habían visto muy acaramelada y a los besos con el animador de Zona de Estrellas en un concierto de Pailita.

¿Hay romance o no entre Estefi Marquis y Mario Velasco?

En aquella ocasión, la joven de 26 años, mencionó en conversación con Página 7 que de momento solo existía una amistad con el ex chico Yingo. «No, no estoy con él (Mario Velasco). Definitivamente, no estoy con él. Tenemos una relación muy linda de amistad, pero nada más que eso».

Por su parte, el propio Velasco ya había mencionado con anterioridad que estaba en «proceso de conquista», pero al parecer en ese momento no había pasado de una amistad. Cosa que cambió con el paso de los meses.

Ya que, casi un año después de que se filtraran las fotos de Mario Velasco y Estefi Marquis de vacaciones, es que el comunicador subió a sus historias de Instagram, una postal en la que sale abrazando de lo lindo a la ex Gran Hermano, desatando todo tipo de especulaciones.