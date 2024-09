Polémico participante de Gran Hermano no descarta volver a ingresar luego de renunciar al encierro: «Extraño a…»

Las discusiones abundan en Gran Hermano, y recientemente se armó la grande luego de que Angélica Sepúlveda y Chama tuvieran un encontrón de aquellos.

Fue tanto el conflicto, que Chama terminó renunciando, y se fue del encierro sin despedirse de sus compañeros, que se vieron bastante afectados luego de la decisión.

Luego de renunciar al reality, la influencer no estuvo activa en redes sociales, eso hasta este fin de semana, ya que Daniela Aránguiz viajó hacia Argentina y dejó Instagram on fire, luego de preguntarle sus sentimientos luego de efectuar su renuncia.

«Estuve mal adentro y obviamente cuando salí también, por eso no me conecté con nadie de mis seguidores. No tenía ánimos, estuve llorando un montón, ahora con el trato del psicólogo y con tu visita ya me siento mejor. Aparte ver el cariño de tanta gente, yo pensaba dentro que estaba quedando fatal, pensaba que me estaban metiendo en el mismo saco que Angélica», comenzó relatando.

Este fue uno de los motivos de su renuncia

En este contexto, es que reveló uno de los motivos de su abandono, el que tenía relación con su imagen. «Mi angustia era esa, que mi imagen se viera afectada. No quería pelear con ella y llegar a las vulgaridades igual que ella, pero ya era demasiado«, señaló.

Además, aprovecho de evidenciar sus ganas de volver a ingresar a «La casa más famosa del mundo». La modelo indicó que «extraño a mis compañeros, las cosas no son como se vieron. Quiero volver a la casa y ver a mis compañeros».

Para concluir, Aránguiz motivó a sus seguidores para que apoyen a Chama en las votaciones del repechaje.

