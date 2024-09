Mega impacta al confirmar a la nueva animadora del Festival de Viña 2025

Luego de que Mega se adjudicara la emisión del Festival de Viña por los próximos 4 años, comenzaron a circular una serie de especulaciones sobre quiénes serán los animadores del certamen, al menos por su edición del 2025.

Es en este contexto que, hace tan solo unos minutos, durante el Mucho Gusto, José Antonio Neme se encargó de confirmar el nombre de la animadora que estará en el escenario de la Quinta Vergara. Uno de los nombres que más sonaba entre todos.

Hablamos ni más ni menos que de Karen Doggenweiler, a quien presentaron con bombos y platillos como la mujer a cargo del Festival de Viña 2025, cumpliendo uno de sus sueños en el mundo del espectáculo nacional.

Luego del esperado anuncio, es que José Antonio Neme, emocionó a su compañera con unas emotivas palabras para ella. «¿Saben lo que me gusta de la Karen? Lo voy a decir, porque ustedes me conocen. Tú trasciendes a los canales, Karen, tú eres de la industria».

Siguiendo por esta línea, agregó: «Tú no eres de un canal en particular, no eres presa de una marca, eres tu propia marca». Y cerró señalando que «una mujer, además, grande, madura, con historia, que no usual en la televisión chilena. Eso me llena de orgullo».

Tras el anuncio, Karen Doggenweiler, dedicó unas sentidas palabras sobre esta oportunidad. «Gracias, es una tremenda noticia, qué reconocimiento más lindo y qué linda oportunidad. Septiembre trae lindas noticias, es un sueño largamente acariciado. Estoy muy contenta, gracias a todos».

El anuncio de Karen Doggenweiler al Festival de Viña 2025

Por otro lado, desde Mega, compartieron un comunicado sobre este nuevo rol a cargo del Festival de Viña 2025. «Para Megamedia es un orgullo y una satisfacción presentar a Karen Doggenweiler como animadora del próximo festival de Viña del Mar. Una comunicadora que reúne todos los merecimientos para asumir este enorme desafío».

«Su experiencia y versatilidad le han permitido construir una exitosa trayectoria profesional, siempre complementada con una inigualable cercanía y conexión con el público. No tenemos dudas que Karen brillará en el escenario de la Quinta Vergara», continuaron.