Reconocido humorista nacional revela detalles de su relación con pareja 25 años menor: «Me llevo por cinco años con mis suegros…»

Recientemente, el humorista Rodrigo González fue invitado a Podemos Hablar, programa nocturno de Chilevisión que conduce Julio Cesar Rodríguez.

En ese contexto, el standupero reveló detalles de su relación con su pareja, quien es 25 años menor.

En la conversa, partió diciendo que llevan tres años y medio, casi cuatro. «Me conoció en el geriático», comentó en modo de broma.

Además, agregó que «ella me fue a ver a una función de stand up. Yo no me acuerdo de ella, no la vi». Asimismo, mencionó que luego recibió un mensaje por Instagram, el cual nunca vio. «Le respondí como seis meses después», relató.

La relación de Rodrigo González con sus suegros

En esa línea, también habló de su relación y comentó estar «enamorado, full enamorado». Además, aclaró que «Yo no soy sugar daddy, ella tiene buena situación. Al revés, ella me presta plata a mí», entre risas.

Con relación a sus suegros, señaló que «tengo una diferencia con ellos… de cinco años, con mis tíos», haciendo reír al panel.

En este contexto, es que reveló una anécdota. «Llego a la casa, el papá no me conocía ni en pelea de perros, conversamos de la vida, me pregunta qué yo hago. Esto es verdad. Mi polola va a buscar sus cosas a su pieza, se queda mi suegro y yo. Silencio. Un minuto y él solamente me dice, fijamente, ‘tú sabes’, nada más. Y yo le respondí ‘sí sé», concluyó, para luego enfatizar en que tiene una buena relación con sus suegros.

