¡Discusión de alto impacto en Gran Hermano! Participantes no se guardaron nada y protagonizaron un tenso momento: «¿Me vas a pegar acaso?…»

¡Gran Hermano está al rojo vivo! El reality de Chilevisión no deja de sorprender, y en esta ocasión, dos participantes se convirtieron en el centro de una acalorada discusión dentro del encierro.

Las protagonistas fueron Chama y Angélica Sepúlveda, quienes no se guardaron nada y generaron un gran alboroto en «La casa más famosa del mundo».

El video del enfrentamiento ya se está viralizando en redes sociales, donde se puede escuchar a Alexandra Méndez quejándose por un líquido derramado en su cama.

“¡No, no lo eché, cayó acá, ridícula!”, respondió Angélica de inmediato, lo que provocó la molestia de Chama, quien le pidió que no le gritara.

«¡Qué! ¡Te grito cuando quiero! ¡Te grito cuando quiero!», insistió la fierecilla, intensificando aún más la tensión.

La pelea no terminó ahí. «¡Nefasta, eres una nefasta! ¡Asquerosa!», lanzó Angélica, a lo que Chama replicó: «¡Tú, ridícula, estúpida!».

En medio de la disputa, Manuel Napoli intervino para defender a Chama, lo que desató la furia de Angélica Sepúlveda. «No me hables así, ¿qué te crees? ¿Me vas a golpear?», exclamó furiosa.

Posteriormente, Chama le contó a sus compañeros actitudes que Angélica habría tenido en Tierra Brava, antiguo reality de Canal 13 donde fueron compañeras antes de ingresar a Gran Hermano.

«Es muy patética, muy patética. Pero ahora entiendo lo que ella quiso hacer en el otro reality. Yo luego me enteré de que ella estaba diciendo que la única forma de que se quedara, era que me botaran a mí y yo no tenía nada que ver con la pelea, que a ella habían echado mierda encima», señaló.

Para cerrar, dijo que «más allá de cualquier cosa, si aquí no le ponen un parado aquí, yo le voy a poner una denuncia afuera. No puedo aceptar que persona intente manchar mi imagen, trabajo con marcas, yo soy una imagen».

🔴 QUEDÓ LA ZORRA Y ESO QUE AÚN NO PASAN A LA FIESTA NI TOMAN COPETE 🔥: Discusión a gritos entre Angélica, Chama y Manuel #GranHermanoCHV Chama: «Me lo echaste, no me grites, nefasta, eres una nefasta, eres una asquerosa. Que asco huele eso, asquerosa» Angélica: «No te lo… pic.twitter.com/iCE5Nb265b — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 31, 2024