El preocupante motivo por el que José Antonio Neme volvió a Chile: «Estoy un poco angustiado»

A pesar de que está disfrutando de sus vacaciones en México. En las últimas horas, José Antonio Neme dejó la escoba en redes sociales, luego de publicar unos videos en los que revela que debió terminarlas apresuradamente por una inesperada razón.

Resulta que, a través de Instagram, el periodista señaló: «Quiero compartir con ustedes algo que me tiene complicado. Hace rato le vengo dando vueltas y la verdad es que no sé, estoy un poco angustiado».

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme reveló que tenía planeado seguir con sus vacaciones, pero «me llegó un mensaje muy crítico del canal de que tengo que volver a Chile lo antes posible, que van a pasar cosas y me las van a comunicar el día lunes».

«Me imagino que a nivel ejecutivo o al equipo del matinal yo no sé si vienen cambios, si voy a seguir en el programa o no, o a lo mejor se va a incorporar un nuevo conductor o una nueva conductora», continuó.

Junto con esto, el animador del Mucho Gusto afirmó que se trataba de información muy importante, y que «está todo muy hermético y estoy medio urgido, pero bueno, aparte de eso, no quiero como malas energías ni nada, me voy a concentrar en volver a mi casa, en volver a ver mis perros y sé que el lunes va a pasar algo, que ojalá no sea malo».

«Dicen que va a ser una bomba en el matinal, no sé, no sé si se implica movimiento de equipos, de vinculación de personas, recontratación de personas, pero espero que yo esté en el matinal o no, esté mega o no, me sigan apoyando a través de mis canales propios aquí en mis redes sociales y el lunes veremos», agregó José Antonio Neme.

José Antonio Neme aclara qué pasa en Mega

Posteriormente, el periodista subió un segundo registro en el que aclara más detalles. «La verdad que he estado averiguando las cosas que podrían ser y a qué responde este llamado y para no mantenerlos a todos ustedes preocupados, he estado reporteando».

«Algo va a pasar el lunes en el matinal, no tiene que ver directamente con el equipo, ni tampoco conmigo, va a estar en pantalla, va a haber una estructura que no se ha visto nunca y yo tengo que estar presente, porque tengo que prepararme», señaló.

Por último, José Antonio Neme agregó: «Nadie me quiso entregar detalles, nadie me ha querido entregar ningún tipo de información, pero el lunes en Mucho Gusto va a pasar algo, ahí en el programa, eso es lo único que me dijeron».

A pesar de que el comunicador no entregó más detalles, muchos comenzaron a especular que su repentino regreso, puede tener relación con el Festival de Viña 2025, más en específico con la revelación de los nuevos animadores.