Karla Melo impacta con inesperada confesión en Radio Corazón: «Me han llamado de todos los realities»

Este martes nos visitó una amiga de la casa a su Radio Corazón, nos referimos ni más ni menos que a Karla Melo, quien llegó para presentarnos en exclusiva su nueva canción, la que sin duda se convertirá en un gran éxito.

‘La Regia Oficial’ se llama este temita, y según lo que nos contó «esta canción se trata de nosotras, de las mujeres. Que nos amamos y que nos damos gustitos, ¿cachái? Que no nos duele gastar plata en nosotras. Por ejemplo, la cartera». Agregando que «esas que llegamos a un lugar y todo el mundo nos queda mirando».

La sorpresiva confesión de Karla Melo

En medio de la entrevista, es que Karla Melo dejó la grande luego de confesar que hace poco recibió algunas llamativas ofertas para volver a la TV, solo que no actuando. «Me han llamado de todos los realities».

Aunque de todas formas, afirmó que rechazó la oferta. «Yo le dije, ‘si me pagái lo mismo que la Naya Fácil, voy’. Me dijeron, ‘ah, está difícil’. Pero no, me da miedito, no es lo mío«.

Pero tras esto, es que Karla Melo confesó que la tendremos de vuelta en la actuación con un esperado proyecto. «Voy a ser la protagonista oficial. De la nueva película, basada en el libro, relatos de una mujer borracha».

«Ya leí el guión y está tan divertido, tan entretenido, súper chileno, va a haber personajes típicos de Chile también en la película. No, pero sabes que va a haber mucha cumbia porque va a ser muy chilena la película» afirmó la también actriz.

Sobre la película, Karla Melo relató que «el personaje se llama Martina Cañas. Y ella tiene un problema con la piscolita. Tiene una relación amor y odio con la piscolita. Entonces, ella se toma su piscolita y se le abre las piernas. Se manda puras embarradas. Se manda puras embarradas con el copete. Entonces, tiene muchas historias divertidas con eso».