Julio César Rodríguez impacta con sorpresiva confesión: «Me quedan pocos meses en el programa»

Durante la jornada de este martes se vivió un particular momento en Contigo en la Mañana, luego de que Julio César Rodríguez dejará para atrás a sus compañeros de equipo con una particular confesión que no cacharon si era en broma o en serio.

Según lo consignado por La Cuarta, todo comenzó luego de que el animador empezara a recibir las burlas de ‘Gato’, integrante del equipo del matinal de CHV que suele aparecer en cámara y que hoy acompañaba a Gino Costa a mostrar la nieve que cayó en el sector oriente durante la noche.

Frente a esto, es que el profesional molestó a Julio César Rodríguez, mientras que en pantalla mostraban diferentes fotos antiguas en las que lucía el torso, mientras que en otras lucía una figura diferente a la que tiene actualmente.

Por lo mismo, es que el animador no dudó en salir a defenderse, afirmando que «me da pena, porque la verdad ya me han estrujado tanto acá… ya no aguanto los primeros planos. Me veo todo… uhh».

«Te pusimos el Luis Miguel de la televisión chilena, puro plano largo», lo continuaron molestando desde el despacho. «Llegué así, juvenil. Tenía futuro, tenía personal, mi entrenadora, mis horas de gimnasio, hacía yoga. Era flexible, me ponía una pata arriba de la nuca», respondió Julio César Rodríguez.

La particular respuesta de Julio César Rodríguez

Tras esto, es que Gato le mencionó que el cuerpo tiene memoria, pero que en su caso tiene Alzheimer. Lo que generó una inesperada reacción del rostro de CHV, que sin duda dejó a varios sin palabras.

«No importa Gato, yo sé que me voy a recuperar… me quedan pocos meses acá en el programa. Después me van a echar de menos», le contestó el animador.

«Después me van a echar de menos, lo dejo ahí. Cuando pongan acá a Nacho Gutiérrez me van a echar de menos», continuó JC Rodríguez, dando a entender que de verdad se trataba todo de una broma.