Este es el inesperado motivo por el que Julio César Rodríguez casi no llega a Contigo en la Mañana

La jornada de este viernes, Julio César Rodríguez casi no llega a Contigo en la Mañana por una particular razón relacionada con el sistema frontal que afecta a gran parte del país en las últimas.

Resulta que en medio del matinal de CHV, mientras hablaban de los fuertes vientos, afirmó que su compañero «el premio del empleado del mes», pues «lo que tuvo que hacer para llegar al matinal es un acto de heroico».

Pues Julio César Rodríguez no solo se quedó sin agua ni luz durante la noche por el sistema frontal, al igual que parte importante de la capital. Sino que para más remate se cayó un árbol frente a su portón, lo que le impedía salir de su casa.

Julio César Rodríguez cuenta lo que pasó en su casa por el temporal

Relatando su compleja mañana, el periodista contó que «yo vivo en un hoyo, literal. Cuando salgo de mi casa no tengo que bajar, sino que subir». Además de señalar: «(Tuve que salir con una linterna) y después me di cuenta de que no podía abrir el portón, ni nada. Todo era como Mario Bros».

Siguiendo por esta línea, Julio César Rodríguez mencionó en el matinal que «la persona que me va a buscar, casualmente, hoy me llamó en la mañana y me dijo ‘tengo calambres, no puedo salir».

«Le dije a Carmen Gloria (Lobos) ‘no puedo abrir el portón eléctrico, estoy a lo ‘turbazo’ tratando de descarrilarlo’. Después salgo y me encuentro con un árbol afuera de la casa», continuó el rostro de CHV.

Posteriormente, mostraron una foto que tomó el propio Julio César Rodríguez desde su auto, mostrando lo grave que era la situación. Junto con esto, aseguró que debió salir a cortar el árbol para armar una pasada y poder sacar el vehículo.

Aunque la cosa no quedó ahí. «Paso por esto y me encuentro con otro auto que me estaba haciendo luces (…) ahí me cuentan que hay un poste caído, que tapaba toda la calle». Y entre risas contó que «(La jefa) me dice ‘te mandamos un Uber’… no iba a llegar».