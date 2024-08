Faloon Larraguibel impacta al revelar la millonaria cifra que ha ganado con su debut en plataforma para adultos

El pasado 23 de julio, Faloon Larraguibel abrió un perfil en Onfayer, nueva plataforma de venta de contenido para adultos, con la cual firmó un contrato de exclusividad por dos millones de pesos y que en tan solo unos días se ha convertido en un éxito total.

Frente a esto, es que en el debut de ¡Hay que decirlo!, nuevo programa de espectáculos de Canal 13, la ex ¿Ganar o Servir?, estuvo invitada, donde se confesó sobre lo que han sido estás dos semanas sumándose al negocio de venta de contenido erótico.

Esta es la millonaria cifra que ha ganado Faloon Larraguibel

Para comenzar, Faloon Larraguibel aseguró que «estoy pasando un muy buen momento y tengo que aprovechar esto. Además en mis redes nunca mostré esta faceta mía, siempre salía muy normal, muy familiar, muy mamá. Incluso cuando gané la Vedetón me decían que debería mostrarme más sensual, nunca fui de subir fotos en el espejo tampoco».

Siguiendo por esta línea, la ex animadora de Zona Latina, comentó: «Pero estas fotos son mucho más sensuales que lo que muestro en mis redes sociales. Además me he encargado de que sean fotos súper profesionales, con un equipo de fotografías, con outfit especiales».

Por otro lado, en el programa le preguntaron sobre la cifra que ha ganado en Onfayer, luego de que se filtrara que había llegado a los $6.450.000. Frente a esto, es que Faloon Larraguibel señaló que ya superaba los dos dígitos, siendo al menos 10 millones de pesos, desde que abrió su cuenta.

«Me ha ido demasiado bien. Pero vamos a ir de a poquito, voy recién en mi segunda sesión (…) Ahora digo que no me tomaría (fotos de desnudo total), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco», afirmó.