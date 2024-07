En el último tiempo, Latife Soto ha destacado por sus predicciones semanales sobre lo que pasará con Chile y el mundo en un futuro. Pero además, aprovecha de analizar a algunas de las figuras que han estado en la noticia.

Frente a esto, es que recientemente, FMDOS conversó con la tarotista, quien dejó la escoba, luego de asegurar que Parived realizaría una de las peores prácticas en el mundo de lo esotérico, en contra de Tonka Tomicic.

«Lo que veo en mis cartas es que él utilizaba temas de magia negra, con distintos motivos. Es parte de su mundo esotérico y su filosofía de vida», comenzó señalando Latife Soto. Junto con agregar que «mucha gente práctica esto y son pocos los que lo saben».

Latife Soto revela el tipo de magia negra que practicaría Parived

Siguiendo con el tema, la tarotista afirmó que Parived no solo ocuparía este poder con Tonka Tomicic. «No solo realiza magia negra con ella. Él puede dominar a quien él quiera, (la magia) viene de otra vida».

«Hay personas que no les afecta nada y a otras que sí. Acá ella lo podrá negar mil millones de veces, pero es lo que yo vi en las cartas, en un tarot. La persona trabajada nunca sabe que está trabajada» continuó Latife Soto con el medio antes nombrado.

Por último, aseguró que Tonka Tomicic no sabría que estaría siendo víctima de magia negra. «Ella no sabe. Es de las personas que no se dan cuenta de las cosas, pero les pasan muchas cosas negativas y pierden mucho en lo material. Los afectados pierden trabajos, parejas, familias, amigos, etc. Y ellos jamás sabran que les hicieron algo».

«En las cartas me salía que ella quiere estar liberada de este proceso para poder trabajar y volver a rearmarse con su vida», cerró.