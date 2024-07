La reacción de Fernando Solabarrieta a entrevista de Ivette Vergara: «Siente que se está enterando por la prensa»

La noche de este martes, Ivette Vergara sorprendió al dar su primera entrevista luego de la separación de Fernando Solabarrieta, donde contó algunos detalles de su quiebre y cómo es su nueva vida de soltera, tras 30 años de matrimonio.

En conversación con Luis Jara en ‘Al Piano con Lucho’, la periodista confesó que está dispuesta a volver a enamorarse. «Me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca… fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta. ¿Cachai? Me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar».

Tras esto, el animador comentó que creía que Ivette Vergara creía en el amor, ya que se la jugó con todo por mantener su relación. «Lógico, pero ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue».

Es en este contexto que en ‘Sígueme’, se refirieron a su esperada entrevista, instancia en la que Cecilia Gutiérrez se contactó con Fernando Solabarrieta para conocer sus primeras declaraciones sobre los dichos de su exesposa.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta de la entrevista de Ivette Vergara?

«Primero dijo que no tenía idea de esta entrevista. Dice Fernando que le sorprende la entrevista, porque él imaginaba que iban a tener una conversación antes, en persona, antes de hacerlo por la prensa», comenzó relatando la periodista en el programa de TV+.

Sobre la reacción de Fernando Solabarrieta, agregó que «él esperaba que lo llamara antes de hacer esa entrevista. Él siente que tienen una conversación pendiente y él se entera por la entrevista de que está todo completamente cerrado».

«Como que siente que se está enterando por la prensa de que ella ya está disponible en el mercado. Aunque dice que él sabe que está soltera, pero esperaba haber tenido una conversación previa con ella y está seguro que siempre Ivette será objeto de deseo de hombres», cerró.