Luis Mateucci terminó llorando en feroz pelea con Pangal Andrade en ¿Ganar o Servir?

Finalmente, en el capítulo más reciente de ¿Ganar o Servir?, se mostró la intensa pelea que protagonizaron Luis Mateucci y Pangal Andrade, la que terminó con producción y sus compañeros de encierro evitando que llegaran a los golpes.

Todo comenzó, luego de que Facundo botara un huevo al suelo, por lo que el argentino partió a exigirle a su rival que lo limpiara. «Estás siendo la sombra de este payaso, estás cayendo en su juego. Aquí hay un huevo, allá hay un h…», le dijo, aunque de todos modos lo limpió.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues al equipo de Luis Mateucci los invitaron a una fiesta en la piscina, mientras que el de Pangal Andrade le tocó servir a los demás. Frente a esto, es que cuando preparaban la comida, el argentino empezó a burlarse de Pangal, con el apodo «Quico».

A raíz de lo cual, es que el chileno no dudó en lanzarle en tono de broma que «tu hamburguesa va a tener una sorpresa, va a ser una hamburguesa a lo Fabio», recibiendo un reto por parte de Amanda del Villar.

Y como las burlas no paraban, Pangal Andrade advirtió que iba a reaccionar mal. «Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá. Y me está llamando. Yo tengo poca paciencia. Si siguen, voy a salir».

Por su parte, Luis Mateucci le reconoció a sus compañeros que buscaba que el chileno lo agrediera para hacer que lo expulsaran del encierro. «La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí. ¿Querés ganar el reality? Dependés de mí. No le podemos ganar». Junto con gritarle a Pangal: «¡Vení a pegarme, si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!».

Luis Mateucci termina llorando en ¿Ganar o Servir?

Tras esto, es que Amanda de inmediato le llamó la atención por su comportamiento, sin esperar la reacción del ex Tierra Brava, que terminó llorando, mientras reclamaba en contra de Pangal.

«No victimicemos a una persona que me dice de todo, él me dice chanta, me dice argentino, poco hombre, doble cara. No me venga a decir que se siente porque le dicen Quico. ¡No se merece nada, piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino!», lanzó entre lágrimas.

Por último, es que Andrade ya aburrido de las burlas y tras una última provocación de Luis, se lanzó en su contra, siendo atajado por sus compañeros de encierro y un miembro de la producción del reality de Canal 13.