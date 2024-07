Ivette Vergara se confiesa tras separación de Fernando Solabarrieta: «Me encanta sentirme amada»

El pasado abril, se confirmó la separación entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, esto a tan solo unos meses de que se reconciliaran tras vivir una fuerte crisis matrimonial que los llevó a vivir en casas separadas.

Frente a esto, es que en medio de una serie de rumores sobre los posibles motivos, es que el periodista deportivo salió a hablar del quiebre, afirmando en ese momento que «hace un mes no estoy con Ivette Vergara. Hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso, e irme al departamento de mis papás…».

Es en este contexto que, la animadora de TVN se había mantenido en completo silencio sobre el tema hasta ahora, pues este martes se estrenó su primera entrevista desde la separación, donde conversó sobre todos los temas con Luis Jara, en su programa ‘Al Piano con Lucho’.

La honesta confesión de Ivette Vergara tras su separación

Al ser consultada por el animador, si acaso está dispuesta a enamorarse de nuevo, Ivette Vergara señaló sin dudarlo que «totalmente». Frente a lo que Jara le respondió: «¿por qué no lo pensaste ni un segundo?».

«Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca… Fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta, ¿cachai? Estar, me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar», explicó.

Siguiendo por esta línea, Ivette Vergara afirmó que «siento que todavía estoy súper joven, que tengo toda una vida por delante y que si aparece alguien que realmente a mí me pase algo, absolutamente estoy dispuesta, súper dispuesta a seguir entregando es alegría, ese amor que tengo. ¿Por qué me voy a cerrar? Y si no se da, no se da. Tampoco es que ando como las locas buscando, no».

Por último, se refirió a su separación con Fernando Solabarrieta, luego de que Luis Jara afirmara que es una mujer que cree en el amor, considerando lo mucho que trabajó en salvar su matrimonio. «Lógico, pero ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue».