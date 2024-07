Naya Fácil destrozada tras nuevo quiebre con su pinche: «Si alguien con quien estás saliendo no te apoya…»

Hace unas semanas te contamos que Naya Fácil no lo estaba pasando muy bien, luego de confirmar que tras tener una honesta conversación con Sergio Narchi, decidieron terminar su romance, en lo que parecía ser en la mejor de las ondas.

Pero este quiebre no duró mucho, ya que al poco tiempo retomaron su relación y se les veía más que felices. Aunque en las últimas horas todo se derrumbó nuevamente, durante el viaje a Viña del Mar, donde la chiquilla visitó a algunas de las víctimas de los incendios forestales del verano.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, Naya Fácil escribió que: «Si alguien con quien estás saliendo no te apoya en un tema delicado para ti, puede sonar extremista pero quizás es lo mejor tomar distancia».

«Uno ha crecido mucho como persona para soportar gente que no te apoya y que no quiere verte bien y tranquila, cuando alguien estuvo en ese mundo se necesita mucha disciplina para salir de ahí y fuerza mental», continuó.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó: «Lamentablemente se vuelve más fácil volver si tú andante lo hace, más que amigos, a los amigos es fácil decirles que no, pero que tú andante lo haga es complejo, una simple probada de lo que sea puede llevarte al hoyo de nuevo, sean fuerte y si hay que alejarse de alguien con el dolor de su alma, lamentablemente hay que hacerlo y es el caso a quien no sabe decir no».

El duro descargo de Naya Fácil

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que a las pocas horas, la influencer dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de compartir un video entre lágrimas, en el que asegura que está «agotada mentalmente».

«Les juro que yo he tratado de trabajar en ser buena persona, a pesar de todo el daño, de todo lo que me ha pasado en la vida, pero no me sale, siempre termino siendo una m… de persona y me da tanta pena porque de verdad me esfuerzo mucho por cambiar», afirmó en el video.

Con relación al quiebre con su pinche, Naya Fácil explicó que «Sergio se fue a quemar, llegó a la cama y yo le dije que eso no me gusta (…) para mi es un tema delicado porque ustedes saben de qué mundo vengo yo, entonces el requisito uno para salir conmigo es que no le haga a nada».

Por último, reveló que tras varias horas conversando para intentar solucionar las cosas, no lograron llegar a nada. «Ya fue, se acabó, no pudimos llegar a ningún acuerdo».