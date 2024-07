Esta es la extraña petición de Oriana Marzoli a la producción de ¿Ganar o Servir? tras pelea con Pamela Díaz

A pesar de que todavía ni siquiera se anuncia su ingreso a ¿Ganar o Servir?, ya se sabe que Pamela Díaz dejó la grande durante su paso por el encierro. Esto luego de que se filtrara que protagonizó una de las peleas más fuertes del reality.

Resulta que de acuerdo a las filtraciones, La Fiera vivió una fuerte discusión con Oriana Marzoli, la que casi llegó a los golpes, debido a que decidió ir a pararle los carros, ya que estaba teniendo relaciones sexuales muy ruidosas en la hacienda, lo que tenía más que incómodos al resto de sus compañeros.

Es en este contexto que, en el último capítulo del programa online de Pamela Díaz, le preguntaron si acaso le gustaría entrevistar a la española o a Alexandra ‘La Chama’ Méndez, quienes se convirtieron en sus grandes enemigas.

Como era de esperar, la comunicadora no dudó en afirmar que «a las dos. Me encantaría». Junto con señalar que «es más, yo creo que la Chama me la da. Si ya fue el reality, ya chao», agregando que a la venezolana «le conviene ser mi amiga».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que aprovechó de lanzar un mensaje sin filtro en contra de su última contrincante. «La otra (Oriana Marzoli) está más loca que yo, así que no creo». Aprovechando de dar a entender que la pelea habría sido más grande de lo que se especula.

Pamela Díaz filtra la particular petición de Oriana Marzoli

Tras esto, es que Pamela Díaz, aprovechó de contar que la chiquilla habló con la producción de ¿Ganar o Servir?, para hacer una extraña petición en contra de ella. «Mandó a decir con la gente de la producción que Facundo (González) ya no me siga en Instagram».

Frente a esto, es que aseguró que en efecto se cumplió el deseo de Oriana, ya que el chico reality, con el que tuvo un coqueteo durante el verano, en efecto la dejó de seguir. Hecho que se lamentó con tono irónico.