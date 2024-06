Vale Roth lanza descarnado descargo en contra de excompañera de Yingo: «Olor a pata, ombligo»

Sin duda que Yingo es uno de los programas juveniles más recordados por los chilenos, por lo que a más de 10 años de su último capítulo, es que de vez en cuando está en la noticia por distintos temas. Y en esta ocasión Vale Roth se encargó de traerlo de vuelta.

Resulta que la chiquilla hizo una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, en donde uno de sus seguidores le consultó sin filtro: «¿A quién no soportabas en Yingo?».

Frente a esto es que Vale Roth, quien es conocida por no tener pelos en la lengua para hablar de ciertos temas, aseguró que «lo único que no soportaba era el camarín asqueroso. Era de 2×2 y el olor que había, Dios mío santo, vomitivo».

A pesar de que en el registro no quiso nombrar a las personas, la ex gimnasta aprovechó de señalar que «había algunas chicas o una, quizás, una en particular que el olor… es que ustedes se mueren, olor a pata, ombligo».

«Yo creo que si alguna de Yingo está viendo esta historia, va a cachar, porque era insoportable el olor», afirmó en el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El polémico paso de Vale Roth por Yingo

Hay que recordar que Vale Roth comenzó su carrera en televisión cuando era solo una adolescente, ingresando a Calle 7 con tan solo 15 años. Posteriormente, a sus 17 años, se sumó al programa de Chilevisión.

Pero la chiquilla no duró mucho tiempo, ya que la despidieron luego de sufrir una crisis de pánico en vivo, mientras peleaba con su pololo de ese entonces. «¡Yo estaba discutiendo con taquicardia y casi me trataron de loca y me echaron el día de mi cumpleaños, cuando cumplía 18!», contó en La Divina Comida.

Tras esto, es que la joven entró de lleno a la farándula, confesando que se arrepiente de algunas de las intervenciones estéticas que se hizo en esa época, según lo que contó en Podemos Hablar.

«Lo que pasa es que yo tenía 19 años, hace mucho tiempo y estaba de moda ponerse relleno de labios y no con ácido hialurónico, que es lo que se pone hoy día, sino con cualquier cosa», comenzó relatando Vale Roth.

Además de mencionar que «por eso me decían: ‘oye como que la Vale está rara en la cara, media hinchadita’. La cosa es que mi boca se veía mucho más inflamada, se iba deformando, se iba cayendo la boca y se iba notando menos los dientes y me empezaba a doler».