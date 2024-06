Pamela Díaz impacta con dura amenaza en contra de Canal 13 por pelea con Oriana Marzoli

Unas semanas atrás se dio a conocer que Pamela Díaz y Oriana Marzoli protagonizaron una fuerte pelea al interior de ¿Ganar o Servir?, la que terminó a los gritos y con la española pidiendo la expulsión de su compañera de encierro.

De acuerdo a las filtraciones, todo comenzó luego de que La Fiera le parara los carros a la chiquilla, por tener relaciones sexuales a todo volumen con su nuevo amorcito, Facundo González, lo que molestó a todos los participantes.

Es en este contexto que, en el nuevo capítulo de su programa en YouTube ‘Sin Editar’, es que Pamela Díaz no dudó por un momento en lanzar una fuerte amenaza en contra de Canal 13 y la producción de ¿Ganar o Servir?, con relación a cómo mostrarán la pelea.

Todo comenzó cuando con Arturo Longton, el invitado de esta semana, se pusieron a conversar del reality, más en específico de Oriana Marzoli, a la que tildaron de «fome», afirmando que en su discusión no estuvo a la altura. Es más, la comunicadora aseguró que «me la comí con papas fritas».

A partir de esto, es que Pamela Díaz se mandó una fuerte advertencia en contra de la estación, sobre la edición que harán de la pelea que protagonizó en ¿Ganar o Servir?

Esta es la dura amenaza en contra de Canal 13

«Le voy a decir al tiro al canal, porque los voy a amenazar. Yo en general no amenazo a la gente, pero esta vez sí», comenzó señalando. A pesar de admitir que «igual quiero mucho a mi Canal 13 y Mega».

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz afirmó: «Les quiero decir, que si editan mal eso, de la forma en que yo lo viví, yo me retiro del canal. El mismo día, en vivo», dejando sorprendido al propio Arturo Longton.

Tras esto, es que el chico reality le preguntó cuándo es que haría esto, dejando en evidencia que en efecto La Fiera estaría negociando para sumarse a un nuevo proyecto de espectáculos en el que trabaja Canal 13.

«Cuando esté de panelista, ese día me voy a ir. Si lo editan mal, me voy a ir«, afirmando que «lo estoy diciendo acá y me da lo mismo». Cerrando con un mensaje a su representante. «Vero (su manager) vas a tener que juntar la plata para la multa. Como sea y la juntamos, me da lo mismo».