Declaran culpable a Sebastián Eyzaguirre por violencia contra expareja: Fiscal pide cárcel

La jornada de este jueves, se dio a conocer que declararon culpable a Sebastián Eyzaguirre del delito de maltrato habitual en contra de su expareja. Quien lo había demandado en tribunales en el contexto de violencia intrafamiliar.

De acuerdo a lo consignado por CHV Noticias, estos hechos ocurrieron en 2020, con su formalización comenzando en septiembre pasado. Instancia en la que se mantenía con las medidas cautelares de orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima.

Es en este contexto que, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decidió descartar el delito de amenazas por violencia intrafamiliar. Mientras que lo declararon culpable por maltrato habitual. Frente a esto, a jueza Cheryl Fernández, argumentó que desde marzo a octubre del 2020, el acusado ejerció de manera habitual violencia psicológica en contra de su expareja.

Hay que señalar que, la fiscal María José Sánchez, pide 540 días de cárcel en contra de Sebastián Eyzaguirre. Por lo que se fijó la lectura de sentencia para el próximo viernes 14 de junio desde las 13:30 horas.

Se debe mencionar que, según reporta La Cuarta, durante la investigación. La víctima relató que al interior de un supermercado el ex CQC la abordó y la obligó a tener una conversación en el recinto.

«Ante la negativa de la víctima, el imputado comenzó a insultarla a gritos, obstruyendo su paso al interior del supermercado, zamarreándola y tomándola fuertemente del brazo delante de todos», indicó la fiscal.

¿Qué dijo Sebastián Eyzaguirre de las acusaciones?

Tras conocerse su culpabilidad, es que Sebastián Eyzaguirre recurrió a TikTok, donde se defendió. Afirmando que «a pesar que no se me haya imputado el delito de agresión física (…) quiero dejar absolutamente en claro que nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer».

Junto con esto, señaló que «puedo decirles, mirándolos a la cara, de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solo se me abuselva de dos delitos, sino que también del tercero».