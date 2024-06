Perla Ilich preocupa a sus seguidores al revelar complejo diagnóstico: «Esto me da más fuerza»

Durante los últimos días, Perla Ilich se ha visto en el centro de la polémica, luego de que se llenara de críticas tras aparecer en un live de Instagram junto a Ximena Rincón, donde se dio a entender que tenía intenciones de sumarse a la carrera por la alcaldía de Maipú.

Al poco tiempo la gitana salió a desmentir estos rumores. Pese a esto, las críticas en su contra siguieron, por lo que subió un nuevo descargo, en el que aprovechó de mencionar que está «pasando un momento delicado de salud, el cuál no he publicado».

Y durante las últimas horas, Perla Ilich impactó a sus seguidores de Instagram, con una publicación en la que revela el complicado estado de salud que enfrenta actualmente, al publicar una foto de su más reciente examen médico.

El duro problema de salud que enfrenta Perla Ilich

«La vida y Dios nos enseña mucho a apreciar cada momento y valorar lo que tenemos sin tomar en cuenta lo que a veces nos desgasta. No es un bebé el de la imagen, es un tumor en mi útero», escribió la chica reality junto a la foto de una ecografía.

Siguiendo por esta línea, Perla Ilich agregó que «ni bueno ni malo en estos momentos, pero tengo tanta fe en Dios que sé que será bueno».

Por último, mencionó que «esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante en algún aviso que nuestro cuerpo nos da. Estoy feliz, aunque no me lo crean. No he sido perfecta en la vida, pero sé que he hecho las cosas bien y esto me da más fuerza para agradecer a Dios y enfrentar todo todo de obstáculos en la vida. Los amo».