¿Quedan entradas para La Gran Noche de la Corazón 2024?

Queda casi una semana para vivir una nueva edición de La Gran Noche de la Corazón, la fiesta más esperada del año, donde disfrutamos junto a nuestros auditores de la mejor música, hasta que no puedan más, gozando de lo lindo con La Número Uno de Chile.

Como no falta nada para nuestro carretito, les contamos que tal como todos los años, se realizará en el Movistar Arena, con la fecha reservada para el próximo sábado 15 de junio, a partir de las 20:00 horas.

Y ya saben que en La Más Querida de Chile siempre nos damos la tarea de traerles a los mejores invitados, por lo que en La Gran Noche de la Corazón 2024, tendremos la presencia de consagrados artistas que harán bailar y cantar al público hasta no poder más. Nos referimos a Santaferia, Paula Rivas, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y el invitado estrella Gino Mella.

Tal como muchos de ustedes saben, hace 15 años comenzó la mejor fiesta de nuestro país, la que se hizo sin parar hasta el 2020, año en el que tuvimos que hacer una pausa debido a la pandemia. Sin embargo, en 2021 volvimos con una versión online. Luego, en 2022, la retomamos y desde entonces no hemos parado.

Es de esta forma que, La Gran Noche de la Corazón vuelve con todo, con un evento ideal para los amantes de las fiestas y la parranda, por lo que ya pueden ir organizando un tremendo panorama con amigos o la familia para pasarlo espectacular y bailar hasta más no poder.

Pero vamos a lo importante, pues todos nuestros auditores no se quieren perder el mejor carrete del año, aunque algunos aún no compran sus entradas, así que aquí les contamos si todavía tienen la oportunidad de comprarlas.

¿Todavía puedo comprar entradas para La Gran Noche de la Corazón?

A poco más de una semana para La Gran Noche de la Corazón, lamentamos informarles que este martes se agotaron todas las entradas que quedaban para la versión 2024 de este evento que los dejará vueltos locos.

Pero todavía no pierdan la fe los amigos que no alcanzaron uno de los tickets, pues al igual que todos los años se transmitirá a través de nuestras plataformas. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde lo podrán ver en vivo y en directo.