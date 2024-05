Perla Ilich aclara dichos sobre supuesta candidatura a alcaldía de Maipú

En las últimas horas, Perla Ilich dejó la escoba, luego de aparecer en un live de Instagram junto a la senadora Ximena Rincón, en el que da a entender que podría ingresar a la política.

«Algunos de ustedes me han dicho ‘Perla alcaldesa, Perla presidenta’ y todas esas cuestiones», comenzó señalando. Junto con agregar que «hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte».

Tras esto, Perla Ilich afirmó tener gran cariño por Maipú, a pesar de que no la conoce mucho. «He ido pocas veces, pero he ido». De todas formas, afirmó que el cariño recibido por la gente de esta comuna la motivo. «Si Dios quiere, quiero alzar la voz por todas esas personas de la comuna de Maipú».

«Que necesitan a alguien que venga desde abajo, que sepa lo que es tener y no tener, y sepa lo que es sacar la voz por la gente que no lo está haciendo bien», mencionó la influencer.

Como era de esperar, de inmediato le llovieron las críticas, por el hecho de que no viva en Maipú, haciendo comparaciones al caso de Cathy Barriga, quien saltó de la farándula a la política e incluso pidiéndole que no se asociara con el partido Demócrata.

Es en este contexto que, Perla Ilich debió salir a aclarar sus dichos sobre una posible candidatura a la alcaldía

Perla Ilich cuenta la firme de su supuesta llegada a la política

A través de otra transmisión en vivo a través de la red social de la camarita, la gitana afirmó que «es totalmente falso. Si postulara para alcaldesa tendría que informarme muy bien».

«Soy mamá de tres niños y me encanta el humor negro. Para postularse a una comuna hay que vivir en una comuna. Yo no soy postulante, ni estoy pensando en postularme. Cualquier comuna merece un respeto», continuó Perla.

Mientras que en una publicación, la ex chica reality se volvió a referir a esta situación. «No soy, ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso, no es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas».

«Maipú tiene su alcalde. Lo único que he tratado, y trato de hacer, es lograr alzar la voz por los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso», señaló.

Para cerrar, Perla Ilich indicó que «No acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes. Los amo».