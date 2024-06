«Quedé impactado»: José Antonio Neme confirma nueva predicción cumplida de Latife Soto sobre famosa chilena

Este fin de semana, José Antonio Neme y Latife Soto tuvieron una nueva edición de su programa por Instagram, en el que hablan de distintos temas de la contingencia, los que suelen ser revisados con las predicciones de la tarotista.

Frente a esto, es que el periodista no dudó en elogiar a su compañera, quien habría acertado uno de sus augurios. «De todas las cosas que tú anticipaste, yo quiero dar cuenta de una que me consta, porque me lo dijiste a mí».

La supuesta nueva predicción cumplida de Latife Soto

«Cuando se produce el escándalo Kaminski-Jara, recuerdo perfectamente haberte preguntado de forma directa si esta pareja iba a regresar o no», continuó señalando el animador de Mucho Gusto a Latife Soto.

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme agregó que «tú me dijiste ‘ella no lo va a perdonar, ellos no van a volver, y ella se va a emparejar con alguien más joven’. Lo dijo en este programa, lo juro por Dios. Y hoy ella está pololeando con alguien más joven».

Hay que recordar que durante los últimos días, se dio a conocer que Carla Jara estaba saliendo ni más ni menos que con Diego Urrutia, humorista que saltó a fama luego de su inesperado paso por el Festival de Viña 2023, donde reemplazó a última hora a Yerko Puchento.

Tras esto, Neme llenó de halagos a Latife Soto. «Quiero destacar lo precisa que es, lo asertiva. Y no voy a contar esto en detalle, pero yo le hice una pregunta personal hace unos días atrás y ella me hizo una descripción de una situación, y se produce lo mismo al otro día, tal como la Lati me había dicho. Quedé impactado con tu sabiduría, mujer».

Para cerrar, la guía espiritual señaló que «a veces uno necesita una orientación, y a la Carlita le vimos que le llegaba ahí el colágeno».