La inesperada eliminación sorpresa en ¿Ganar o Servir?: «Muy cagón de su parte»

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, que sin duda dejó la grande entre los seguidores del programa, pues se vivió una eliminación que nadie esperaba y generó ronchas.

Todo comenzó cuando Sergio Lagos confirmó que Fabio Agostini tendría un «duelo a muerte» con el participante que él eligiera, dejando eliminado de inmediato y para siempre al que perdiera la competencia.

Frente a lo que español, indicó que «es una decisión jodida, porque si bien he entrado bien, también estoy con un pie fuera porque puedo perder, pero con ganas, pues para eso vine, para demostrar de qué estoy hecho». Agregando: «Pues que me quiero hacer dos Mujicas, ya me hice al hermano (Jhonatan) y ahora me quiero hacer al otro».

Tras lo cual, Christian Mujica, el elegido como contrincante por Fabio Agostini, lanzó que «muy cagón de su parte, el ingreso de Fabio fue ‘vengo por ti Pangal’, no está asumiendo sus palabras, ojalá no te salga el tiro por la culata… yo no le tengo miedo a nadie. Llevo poco tiempo, no he conocido tanto a todos, es una dinámica distinta y es un encierro fuerte, pero yo no me achico ante nadie».

La eliminación sorpresa de ¿Ganar o Servir?

Posteriormente, los participantes se enfrentaron por la permanencia en ¿Ganar o Servir?, en una competencia que requería transportar cinco monedas que se encontraban en la parte superior del torreón. Se trató de una prueba en que se necesitó mucha fuerza, alta resistencia física y gran concentración.

Fabio a los pocos segundos tomó la delantera, pese a que luego Christian acortó distancias con el español. Sin embargo, después de un fuerte y largo recorrido, Agostini logró levantar la espada y ganar la competencia.

«Lo que acabo de vivir es como si me hubieran tirado un jarrón de agua fría y admito que es un muy competidor y la verdad es que lo felicito y una lástima que se vaya tan rápido, porque tiene mucho potencial», declaró el ganador de este duelo mortal.

«Fue una competencia dura y lo bueno es que me voy con el campeón de ‘Tierra Brava’. Un gusto haber competido contigo porque eres un buen rival, no hay nada que decir. Fallé en detalles técnicos y creo que si hubiese estado a un cien por ciento, habríamos estado más a la par. Con el tendón que tengo mal en el dedo me costaron los agarres, que fue en lo que fallé», señaló Christian Mujica.

Para cerrar, afirmó que «me voy con todo el cariño que me dieron y se agradece un montón todo el apoyo que me dieron en la competencia. Me llevó un cariño gigante… es difícil convivir con muchas personas y con personalidades muy distintas. Me los llevo a todos en el corazón».