Fabio Agostini se lanza con todo contra Luis Mateucci: «Eres un mantenido de mier…»

Una de las enemistades más grandes del último tiempo en el mundo de la farándula, es la de Fabio Agostini con Luis Mateucci, la que comenzó cuando compartieron en Tierra Brava y que solo aumentó cuando el español le ganó en la final.

Por lo mismo que muchos esperaban su ingreso a ¿Ganar o Servir?, ya que el parcito no se puede ver ni en pintura, tal como quedó demostrado cuando llegó el europeo, pues en cosa de minutos tuvieron su primer encontrón.

Y al parecer la cosa no se quedará ahí, pues en el adelanto del capítulo de este lunes, se mostró la nueva discusión entre Fabio Agostini y Luis Mateucci, luego de una pregunta al hueso de Mariela Sotomayor en una actividad.

La dura discusión de Fabio Agostini y Luis Mateucci

«¿Qué te gustaría más: estar en el equipo contrario, ganarle y burlarte de él o quitarle la capitanía?», le consultó la periodista de farándula, a lo que el europeo contestó: «Prefiero quitarle la capitanía».

Como era de esperar, Luis Mateucci se enfureció y no dudó en responderle sin filtro: «Eres un hue… cero capitán. El capitán en el otro equipo era Pamela (Díaz) y tú hacías todo lo que ella te decía».

«Por lo menos a mí no me meten con chicas de exfutbolistas para que me mantengan. Porque eso eres, un mantenido de mier…», le dijo Fabio Agostini, haciendo alusión a su antiguo romance con Daniela Aránguiz y su nuevo coqueteo con Daniela Colett.

Tras esto, es que el argentino no se aguantó y le lanzó: «¿Yo mantenido? Eso es lo que dices vos». Mientras que Fabio arremetió en contra de su compañero. «Caradura, payaso y cagón. Afuera te cag… todo, esa es la rabia que me da».

Por último, Luis Mateucci quiso sacarle en cara el supuesto cariño del público que tendría frente a él. «Por eso me quiere todo Chile y a ti te odian. Le dedicaste el triunfo a los haters. No te quiere nadie, Fabio».