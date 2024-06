La drástica decisión de Raquel Argandoña: Aseguran que habría pedido la salida de reconocido compañero de TV+

Un fuerte remezón está viviendo actualmente el mundo televisivo, y es que se ha revelado que Raquel Argandoña habría pedido la renuncia de uno de sus colegas del programa «Tal Cual».

Según información entregada por el panel de «Zona de Estrellas» en su más reciente edición, la conductora de TV+ estaría completamente molesta con José Miguel Viñuela, al nivel de pedir su renuncia. Todo esto luego que el animador hablará de la ex pareja de Raquel.

Para entrar más a detalle, Viñuela habría bromeado con una foto filtrada de Félix Ureta. Expareja de «La Quintrala», lo que causó el problema, según consignó Publimetro.

La drastica decisión de Raquel Argandoña para seguir en el programa

En la emisión del espacio farandulero, Manu González señaló que «José Miguel Viñuela baja a reunión de pauta y empiezan todos a bromear con la foto».

En ese contexto, Pablo Candia aseguró que: «Viñuela estaba obsesionado por festinar aquella foto. Él estaba obsesionado por mostrársela a las maquilladoras, a las estilistas, al equipo del ‘Sígueme’. Esa es la información que me llegó a mí, que estaba obsesionado con reírse y burlarse de la foto de Félix».

La polémica situación no quedó ahí, ya que Raquel Argandoña habría pedido que sacarán al ex animador de «Mekano» de la pantalla. Incluso, los panelistas indicaron que de no cumplirse esta petición, ella sería capaz de abandonar el programa.

«Tanto así, que hay información que dice que Raquel Argandoña incluso habría pedido la cabeza de José Miguel Viñuela en la pega y que de, no ser así, ella ponía su cargo a disposición. Que efectivamente ella renunciaba al canal», informó Mario Velasco, quien es el encargado de animar el programa dedicado a la farándula.

No olvidemos que, hace unos días, se confirmó el término de la relación del rostro televisivo con Felix Ureta. Esto debido a una supuesta infidelidad por parte del ingeniero.