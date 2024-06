Faloon Larraguibel impacta con inesperada revelación sobre su relación con Jean Paul Pineda: «Me siento muy culpable»

Previo a su ingreso a ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel estuvo en el centro de la noticia, luego de protagonizar un complejo episodio de violencia intrafamiliar junto a su exesposo Jean Paul Pineda, de quien terminó separándose oficialmente.

Es en este contexto que, en el más reciente capítulo del reality de Canal 13, la ex animadora de Zona Latina conversaba junto a Gala Caldirola sobre sus exparejas, cuando lanzó una inesperada confesión con relación al futbolista.

Resulta que, previo al complejo episodio que atravesó, Faloon Larraguibel aseguró que lo pasaba ideal con Pineda, e incluso destacó su talento para la intimidad. «Yo me llevaba bien con mi ex, en la cama sobre todo».

«Heavy como el tema del sexo te atrapa. Llegas a aceptar como situaciones y cosas que no, que a lo mejor no son tan buenas, pero porque tira mucho la piel», le respondió Gala Caldirola.

Faloon Larraguibel se refiere a una posible reconciliación con Jean Paul Pineda

Tras esto, es que la española le consultó si acaso existía alguna posibilidad de reconciliación con Jean Paul Pineda, lo que Faloon Larraguibel descartó de inmediato. «No, no puedo».

Momento en el que hizo alusión al violento hecho que la llevó a separarse de su esposo. «Lo pillé muchas veces y me siento muy culpable de haber estirado tanto el chicle para llegar a una situación terrible».

Por último, Faloon Larraguibel confesó en ¿Ganar o Servir?, que de momento no tiene la intención de rehacer su vida amorosamente. «No quiero ocupar mi tiempo de sobra, que no es mucho, en una persona. No quiero, voy a estar sola mucho tiempo. Aunque tal vez mañana cambie de opinión», afirmó.