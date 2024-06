Confirman a dos queridos participantes de Tierra Brava para ¿Ganar o Servir?: «Me da nervios la reacción que tenga al verme»

Pese a que ¿Ganar o Servir?, es uno de los programas más exitosos de la televisión chilena del momento, siguen buscando como atraer al público con personajes que prometen dejar la grande con los participantes que ya están en el interior.

Es por lo mismo que hace tan solo unos minutos, Canal 13 confirmó el ingreso de Nico Solabarrieta y Valentina ‘Guarén’ Torres, tortolitos que se conocieron al interior de Tierra Brava y que en esta ocasión llegarán como pareja.

Frente a esto, es que el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, afirmó que su romance fue fundamental antes de aceptar. «Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena. Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder».

Nico Solabarrieta y su ingreso a ¿Ganar o Servir?

Desde su salida del anterior reality, Nico y Guarén han pasado casi todo el tiempo juntos, y esperan seguir haciéndolo. «Tenemos claro que lo más probable es que nos separen de equipos y nos toque competir entre nosotros, pero obviamente nuestro día a día, tal como en ‘Tierra Brava’, va a ser juntos siempre».

Por otro lado, Nico Solabarrieta afirma que lo que más le interesa es la competencia de ¿Ganar o Servir? «En el reality anterior avancé bastante, pero me quedé corto, llegué a semifinales. Para mí esta es como una segunda oportunidad de ganar un reality, que es lo que quiero conseguir. Además, tengo pendiente mi revancha con Mateucci, porque él fue el que me eliminó, e independiente que tenemos una buena relación afuera, me quedé con la espina clavada y quiero tener la oportunidad de dar vuelta las cosas».

Finalmente, sobre sus compañeros, dice conocer a varios de ellos gracias a su cercanía con Fabio. «Siento que en este reality las mujeres son las que generan más contenido, pero que en cuanto a la competencia de hombres, están todos muy fuertes. Pangal es el que más destaca, es una bestia, competirle a él es muy difícil, pero nada es imposible. Sé también que Austin es muy fuerte, tal como Luis y Rai, que me ha sorprendido mucho. Son todos de muy alto nivel».

El reencuentro de Guarén y Fran Maira

Por su parte, Guarén dice tener un especial interés en la ambientación de este reality. «Me motiva mucho que sea un reality de época, porque desde siempre me encanta disfrazarme. También me motiva revivir de nuevo la experiencia de estar encerrada con Nicolás, en un cuchitril, desconectados de todo. Además, esta vez quiero ir a pasarlo bien, no pensando en ganar como en ‘Tierra Brava’».

Junto con esto, señala que sabe que muchos esperan su reencuentro con su amiga Fran Maira, de quien se encuentra distanciada. Al respecto, la joven admite que «estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme. Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando».

Consultada por el motivo del distanciamiento, Torres sostiene que es algo muy privado. «Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero sólo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó. De todos modos, no fue nada grave, nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron sólo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría».