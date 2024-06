La drástica decisión de Bombo Fica tras atravesar delicado estado de salud: «Lo conversé con mi hijo»

Hace unas semanas Bombo Fica estuvo en el centro de la noticia, luego de que se revelara que en medio de su gira por Europa, debió ser operado de urgencia, luego de sufrir problemas con su presión arterial, lo que derivó en una fuerte hemorragia.

Es en este contexto que, durante su participación en Podemos Hablar, es que el exitoso humorista, confesó la drástica decisión que tomó con respecto a su carrera en el mundo del espectáculo.

Resulta que, Bombo Fica confirmó que ya está planeando su retiro de los escenarios. «Lo conversé con mi hijo. Quiero cumplir mis cuarenta años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme».

Siguiendo por esta línea, el triunfador del Festival de Viña, agregó que «yo creo que hay que dejar un tiempo para cumplir esos sueños que uno quiso hacer. Ir a esos lugares que uno quiso conocer. Tener un proyecto que no tiene nada que ver con esto».

Eso sí, Bombo Fica explicó en el programa de CHV que el 2026 cumple sus 40 años en el humor. Por lo que recién ahí comenzaría con la despedida de los escenarios. «Espero haber dejado una huella. Espero haber tenido la oportunidad de haber entregado mucha alegría y amor a la gente, con mi trabajo».

Bombo Fica y el cambio en su humor

Por otro lado, es que el comediante aprovechó de hacer un balance de su extensa carrera, comentando que hubo un momento en específico que lo llevó a cambiar radicalmente su estilo.

«Espero haber ofendido a muy pocos. En el humor se ofende, se lastima. Muchas veces se confunde esto de la risa fácil con ridiculizar o lastimar a otras personas», señaló. Agregando que «lo aprendí en una actuación en el casino de Viña. Yo contaba un chiste de un gangoso y mataba con ese chiste».

«Cuando me estaba retirando del casino, una persona que hacía aseo me fue a felicitar y, me dijo, que me admiraba mucho y que, lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso porque él tenía un niño que sufría de ese problema y era víctima de burla y bullying», recordó Bombo Fica.

Frente a esto, es que mencionó que «me destrozó el corazón, me sentí avergonzado y prometí nunca más hacerlo». Confesando que «desde ese día nunca más conté chistes que tengan que ver con ofender a otras personas. Quiero entregar cariño y amor en mi trabajo».