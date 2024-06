¡Tensión entre Luis Mateucci y Shirley Arica! La peruana aseguró que había otras intenciones por parte del modelo: «Me quería …..»

En la jornada de este domingo salió a la luz un nuevo capítulo del programa online que conduce Pamela Díaz, «Sin Editar». En esta ocasión la nueva invitada fue Shirley Arica, que dentro de la conversa reveló detalles de su paso por «Tierra Brava», reality de Canal 13, donde llamó la atención lo que dijo sobre Luis Mateucci.

La influencer comentó que estando dentro del encierro, el modelo argentino le hizo la vida imposible y la criticaba por todo, incluso hasta por dormir mucho.

En ese contexto, la peruana se mandó una declaración sin tapujos, y seguramente más de un televidente quedó sorprendido. «Mateucci me quería c…., y como no pudo, me nominaba», lanzó.

Como si fuera poco, Pamela Díaz también tenía una idea parecida: «Yo igual, creo que a Mateucci le gustaste un tiempo», comentó.

Además, agregó que «A mí no me gustaba, pero me parecía atractivo, lo traté y dije: no. Su personalidad con la mía no pega».

Las declaraciones en contra de Luis Mateucci

El modelo argentino salió nuevamente al baile cuando «La Fiera» preguntó cuál de todos había sido el peor compañero durante su estancia en el encierro. «El peor fue Mateucci, porque me la hizo difícil», lanzó sin dudar.

«A Mateucci le gusta meterse con las minas, siempre la misma cuestión. Hay cosas que no salen en el reality, por eso a veces se ve que una anda enojada, pero no entienden el trasfondo», dijo Pamela Díaz, quien recordemos, también dijo presente en «Tierra Brava».

Para concluir, la modelo peruana fue tajante en criticar la edición del programa de telerrealidad y señaló que «hay muchas cosas que no salieron. Dejaron la telenovela Shirley-Arturo, pero no hubo tanto de mi personalidad. A la Chama la dejaron como la Virgen María, y de eso nada».

