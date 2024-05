Viralizan emotiva reflexión de Claudio Iturra sobre la muerte: «No tengo miedo a morirme»

La jornada de este jueves estuvo marcada por la inesperada muerte de Claudio Iturra, quien a sus 43 años sufrió un infarto agudo al miocardio en su hogar ubicado en Las Condes y que, a pesar de la llegada de una ambulancia, no lograron reanimarlo.

Es en este contexto que de inmediato comenzaron a aparecer registros sobre el periodista de viajes, en especial hablando sobre su especial filosofía de vida, con muchos recordando con cariño los consejos que daba.

Y en las últimas horas, se reviralizó en TikTok, un video de hace unos años, en el cual Claudio Iturra hace una reflexión sobre la vida y la muerte, además de revelar una llamativa conversación que tuvo con su madre sobre este tema.

Esta es la emotiva reflexión de Claudio Iturra

«No hay que tener miedo en la vida, como un capitán de un bote de rafting, él está alerta, pero miedo no tiene. Es como el que va a cargo de una gira de estudios, está alerta, pero miedo no tiene. Sumado a que no tengo miedo a morirme, no le tengo miedo a la muerte», comienza señalando el aventurero.

Siguiendo por esta línea, agrega: «¿Les digo lo que me pasa? Esto ya es casi como si nos estuviéramos tomando una cerveza juntos, les voy a contar algo personal, yo nunca cuento nada personal».

Tras esto, Claudio Iturra confiesa lo que habló con su madre. «Estaba conversando con mi mamá y me dijo ‘siento que te vas a ir antes que yo’ y es algo que yo siempre he pensado, pero nunca se lo había dicho. Y le dije ‘mamá, yo siento lo mismo, he vivido mucho'».

«Yo siento que he vivido lo que una persona normal puede vivir en ochenta vidas, entonces vivo sin miedo. Qué venga la vida, la vida es linda y después vendrá otra vida, otra vida y otra vida», cerró en el video.