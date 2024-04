En la jornada del lunes, Canal 13 transmitió un nuevo capítulo de Tierra Brava. Y como es tradición, se vivió un nuevo duelo de eliminación que sacó chispas entre las competidoras.

En esta ocasión, se tenían que enfrentar Gabrieli contra Chama, y no olvidemos que ya habían protagonizado más de un conflicto al interior de la hacienda, por lo que todos estaban muy expectantes con la competencia. La que consistía en empujar ruedas de gran peso y pasar por incómodas plataformas.

En este contexto, Chama se golpeó con uno de los fierros de la estructura metálica. El dolor le ganó y entre quejas, Gabrieli se logró adelantar.

Debido a su lesión, la modelo venezolana debió ser atendida por paramédicos. Luego, les informó a estos mismos que no se encontraba en condiciones para seguir en competencia.

Posterior, le reveló a Karla Constant que es una lesión que trae de hace años. «Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir», comentó luego de convertirse en la eliminada del reality.

Reacción de sus compañeros de encierro

Luego de terminada la competencia, algunos de sus compañeros se dieron el tiempo de dedicarle emotivas palabras: «Me alegra mucho haber pasado este tiempo contigo», dijo Botota, muy conmovida.

Además, la brasileña hizo una reflexión de la competencia indicando que: «No me siento ganadora, de verdad lo siento por ti. Espero que mejores», refiriéndose a Chama, a quien le quiso obsequiar un ramo de flores, no obstante, no los aceptó.

La despedida de Chama

Chama, nunca exenta de polémicas y muy fiel a su estilo, lanzó un mensaje que a más de algún participante le habrá hecho ruido.

«Me hace sentir muy triste llegar tan cerca de la meta, porque siento que la victoria no se la lleva alguien que se merezca esto, Siempre luché contra las adversidades, pero esto no lo pude lograr» cerró.