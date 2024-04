Llega una nueva edición de Bombastic, el podcast que conduce la periodista Cecilia Gutiérrez, y en esta ocasión tuvo un invitado de lujo. En este capítulo, la comunicadora estuvo junto a Pancho Saavedra y hablaron sobre diversos temas. Desde su experiencia como animador del Festival de Viña del Mar, su paternidad y sus desafíos personales hasta como lidió con las críticas en redes sociales luego de un evento tan importante para su carrera.

El capítulo comienza con Francisco hablando sobre los desafíos de ser padre y la dificultad de escoger un colegio. Además, expresa las dificultades que existen al ser una personalidad televisiva y la organización que se necesita para poder hacer las tareas domésticas.

También hace una autocrítica y se refiere a que «tiene la vida más resuelta» en comparación a otras familias, y siente pudor al quejarse, ya que tiene algunos privilegios, y reflexiona sobre la desigualdad, la salud y la educación en nuestro país.

Experiencia en el Festival de Viña 2024

Otro punto que abordan, fue la experiencia como animador del Festival de Viña 2024. Pancho comenta que: «Es como si los ensayos no hubieran servido para nada», ya que estar ahí es otra cosa.

En este contexto, Francisco habló sobre la exposición que tuvo, y las críticas positivas como negativas que llegaron luego de su paso por el certamen

«No me metí a las redes sociales, mi teléfono lo tenían secuestrado, pero yo sospechaba, y el día de Los Bunkers me agobié y salí a la calle» indicó.

Pero su sorpresa fue mayor al recibir mucho cariño por parte de la gente en la ciudad, sobre todo luego de haber recibido críticas por los sucesos ocurridos con Anitta y Andrea Bocelli, donde a través de redes sociales muchos cibernautas apuntaron a los animadores como los principales culpables.

Luego de salir a caminar, Pancho Saavedra recibió todo el cariño de la gente e indicó que «Mi carrera yo la he hecho con el público, no con los periodistas, ellos son mi mayor respaldo», cerró.

Además, explicó que luego de ese le volvió el alma al cuerpo y hasta recuperó la voz. «Me quedo con esa sensación»; «Yo soy autocrítico. Sé donde está mi talón de Aquiles. Las cosas que pude haber hecho bien y las que hice mal. Para eso estamos en la vida: para trabajar, crecer, superarnos, hacer las cosas mejor, me quedo con eso. Con que cada noche que entré, La Quinta Vergara me quiso, me aplaudió».

Asimismo, compartió cuál fue su momento más complicado arriba del escenario. «Andrea Bocelli y Javiera» dijo y explicó las restricciones que tuvieron con el gran artista italiano.

