¿Se arrepintió?: Naya Fácil sorprende al llegar a Canal 13 tras renuncia a ¿Ganar o Servir?

Naya Fácil era una de las figuras más esperadas para el nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, pues sería su debut en la televisión, luego de armar una carrera a través de redes sociales, donde supera los dos millones de seguidores.

Pero con el paso del tiempo, la chiquilla se comenzó a arrepentir de su decisión de ingresar al espacio de telerrealidad, pues admitió que no se encontraba en un buen momento psicológico, además de comentar que prefería enfocarse en seguir con su terapia.

«Públicamente y para mis facilines les digo yo no voy, firmé el contrato y todo, pero no voy, no me siento apta ni feliz, prefiero seguir con mis terapias, ir al gimnasio, dormir en mi cama, vivir mi vida como siempre lo he hecho», es parte de lo que comentó en un registro donde afirmaba que no lo estaba pasando bien en la previa al encierro.

Es en este contexto que, a fines de marzo, desde Canal 13, emitieron un comunicado, en el que confirman la decisión de Naya Fácil de bajarse del reality, a solo días de que comenzaran las grabaciones.

«Informamos que Naya Fácil, participante que había sido confirmada para ingresar al reality Ganar o Servir declinó formalmente ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud», comienza el texto.

Junto con agregar que «Canal 13 siempre priorizará la salud de las personas, y por lo tanto, le entregamos nuestro apoyo a Naya y le deseamos todo el éxito en su recuperación» y destacar que se mantienen las puertas abiertas para cualquier proyecto a futuro.

¿Qué hacía Naya Fácil en Canal 13?

Es en este contexto que, desde ese momento, Naya Fácil se dedicó a planear un extenso viaje junto a su hermana, el que comenzará ni más ni menos que en Rapa Nui. Por lo mismo que minutos atrás, sus seguidores se vieron sorprendidos por unas publicaciones de la influencer.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, dio a conocer que estaba ni más ni menos que en Canal 13. «Aquí andamos» escribió, para acompañar un registro donde se ve una oficina de la señal. Además de unos videos donde aparece en maquillaje y peluquería.

De todas formas, hay que mencionar hasta el momento no se saben los motivos por los que Naya Fácil llegó hasta la estación. Pero una de las especulaciones es que podría sumarse en un tiempo más a ¿Ganar o Servir?, a raíz del desfase que tendrá tras su estreno.