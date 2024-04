A los 76 años muere O.J. Simpson, protagonista del polémico «juicio del siglo» en EE.UU.

Durante la mañana de este jueves 11 de abril se dio a conocer la muerte de O.J. Simpson, a los 76 años, conocido jugador de la NFL, pero que pasó a la historia por el llamado «juicio del siglo» en Estados Unidos.

A través de la cuenta de Twitter oficial del deportista se confirmó su fallecimiento. «El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos».

«Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia», continuaron en el mensaje. Hay que mencionar que a O.J. Simpson lo diagnosticaron de cáncer de próstata en 2023, momento desde el que estaba en tratamiento.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024