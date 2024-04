Luis Mateucci se confiesa sobre Daniela Aránguiz: «Hay muchas cosas que hablar»

Este domingo 21 de abril es la final de Tierra Brava, donde Luis Mateucci y Fabio Agostini se enfrentarán en un complejo duelo en un especial en vivo para definir al gran ganador del reality de Canal 13.

Por lo mismo que a solo días de la competencia, es que nuestros amigos de Radio Pudahuel, conversaron con el argentino, quien se confesó sobre distintos temas, incluyendo su comentada relación con Daniela Aránguiz.

En primer lugar, Luis Mateucci afirmó sobre su paso por Tierra Brava que «fue mi primer reality solo, porque siempre entraba con pareja. Claramente tuve el apoyo de la Dani que entró y me sirvió muchísimo para enfocarme en esa última etapa, pero siento que fue mi reality y me siento muy orgulloso de eso, que hice un reality solo y se me sentí cómodo y muy bien».

Luis Mateucci y el futuro de su relación con Daniela Aránguiz

Junto con esto, el chico reality se refirió a la posibilidad de «tirar anillo» a Daniela Aránguiz en caso de ganar el programa, tal como le dijo a Pamela Díaz al momento de ingresar. Eso si, hay que mencionar que esta entrevista se realizó previo a que apareciera el rumor de quiebre con la chiquilla.

«Mi duda es que hay muchas cosas que hablar, o sea, yo sé lo que siento por ella, la mujer que es, lo amiga que es, lo novia… todo, todo lo que ella es. No tengo ninguna palabra negativa, pero creo que para dar un paso importante como un anillo, tenemos que empezar a ver otro tipo de cosas, es dar un paso más», indicó.

Junto con asegurar que «me atrevo a decir que si regalas un anillo ya tienes que empezar a ver temas como de convivencia y cosas así, y se me complica ese tema, más allá que ella tiene que resolver sus problemas, porque está en el peak de los problemas».

«A mí me encantaría regalarle un anillo, pero un anillo como regalo porque se lo merece por la flor de mujer que fue conmigo, pero matrimonio no. No, porque creo que es fundamental vivir una etapa de pololeo y creo que todavía nos falta mucho, y nos faltan vivir procesos en la relación» cerró Luis Mateucci.