«La vimos como media distante»: Aseguran que Tonka Tomicic se vio incómoda en su regreso a la televisión

Este fin de semana, Tonka Tomicic hizo su regreso a la animación tras su salida de Canal 13. Pues, junto a Julio César Rodríguez, estuvo a cargo de la entrega de una nueva edición de los Arsmate Awards, en el que se premia a las mejores creadoras de contenido para adultos de la plataforma.

Pero a pesar de que se llenó de aplausos por el jugado look que lució en el evento, al parecer la animadora no habría estado muy cómoda. Así es como lo dieron a conocer en el último capítulo de ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas y Camila Nash, quienes estuvieron presentes esa noche.

«Todos los influencers que estábamos en ese evento nos dimos cuenta que Tonka nunca tocó a ninguna generadora de contenido. O sea, decían: ‘La ganadora’, de no se qué, y Tonka siempre así (mostrando las palmas de sus manos). Julio, en cambio, abrazos y besos con las mujeres», comenzó relatando el periodista.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Rojas indicó que además del trato con las ganadoras de los Arsmate Awards, Tonka Tomicic se vio bastante solitaria durante la noche e incluso no quiso hablar con los periodistas presentes.

Frente a esto, es que dio a conocer una serie de mensajes que le envió por Instagram, donde le comenta que fue un error alejarse de la prensa. «Gracias por tu consejo (…) lo sé, pero a veces los tiempos de las personas son diferentes a lo que podemos ver desde afuera. Te mando un abrazo, pero pronto bajar el vidrio (de su auto) y responderte», es la respuesta que le dio Tonka.

¿Tonka Tomicic estaba incómoda en los Arsmate Awards?

A raíz de esta información, es que Camila Nash, quien estaba invitada al ser una creadora de contenido de la página, comentó que también sintió que Tonka Tomicic no estaba de lo más contenta en el evento.

«Pero yo igual vi ala Tonka un poco incómoda con el formato del evento, quizás. Estábamos hablando con otras creadoras de contenido que estábamos ahí, y la vimos como media distante, como que no estaba empoderada del escenario, así como es Tonka. Como media quitadita, así como ‘no me vinculen con estageneradoras ordinarias’, jajaja», comenzó relatando.

Además de agregar que «yo generalmente, las veces que me ha tocado ver a Tonka en el escenario, la veo como mucho más despampanante, empoderada, cercana, esa es la imagen que yo tengo de Tonka. Y en esta ocasión sí me llamó la atención verla tan fría, tan apegada al libreto, y eso que me dices de su distanciamiento con Julio César, ella estaba como con una barrera».