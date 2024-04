Gala Caldirola sorprende con revelación sobre Mauricio Isla: «Lo quiero de una manera…»

Por estos días, Gala Caldirola está participando en ‘¿Ganar o Servir?’, donde en varias ocasiones se ha referido a su relación con Mauricio Isla, con quien tiene a su única hija, Luz Elif.

Hay que recordar que la pareja se casó el 2019 en España, mientras que en enero del 2020, tuvieron la ceremonia en Chile. Lamentablemente, en medio de la pandemia, confirmaron que habían decidido separarse, pero hasta el día de hoy mantienen una excelente relación.

Es más, durante su estadía en el reality de Canal 13, Gala Caldirola incluso señaló que sigue casada con el futbolista nacional, asegurando que es tanto el cariño que se tienen, que no han sentido que es necesario hacer el trámite.

Y en el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, la española nuevamente dejó la grande con una desconocida confesión sobre la relación que tiene con Mauricio Isla y lo que siente por su expareja.

La honesta confesión de Gala Caldirola en ¿Ganar o Servir?

Durante una conversación con Botota Fox, reveló que «mi hija tiene todo el derecho de estar con su padre. Los mismos derechos que tiene de estar conmigo, los tiene de estar con él (…) La tutela es mía, pero yo le doy todos los derechos a él porque lo quiero y lo respeto. Y si él me da el apoyo, yo no me siento sola».

Siguiendo por esta línea, Gala Caldirola agregó: «A pesar que no estemos juntos, para mí, él me da mucha tranquilidad. … Para mí es mi familia. Lo quiero de una manera… yo nunca había querido a una persona de una forma tan incondicional».

Cuando le preguntó que si tuviera otro hijo, sería con él, la chiquilla respondió: «Si pasa el tiempo y nosotros nunca más, y yo quiero volver a tener hijos, si se da… pero siempre dije que a mí me habría gustado que sólo él fuera el padre de mis hijos».