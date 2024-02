«Ella está obsesionada conmigo»: Gala Caldirola se refiere su enemistad con Oriana Marzoli

En el más reciente capítulo de “La Cabaña”, de Mega, los invitados fueron Laura Prieto, Ignacio Lastra, Mario Ortega y Gala Caldirola. Esta última se sinceró respecto a diferentes aspectos de su vida tras su divorcio y regreso a España.

La modelo española habló abiertamente sobre la enemistad que mantiene con Oriana Marzoli. La tensión entre ambas personalidades ha sido evidente desde su participación en el reality de Mega, «¿Volverías con tu ex?».

Gala Caldirola sobre su enemistad con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha expresado en diversas ocasiones su repudio hacia Gala Caldirola, marcando así una mala onda que persiste hasta el día de hoy. La rivalidad entre ellas surgió durante su convivencia en el reality de Mega, generando malos términos que han perdurado.

La modelo española compartió su perspectiva acerca de su experiencia en el mencionado reality, admitiendo que no fue completamente grata. Este sentimiento ha llevado a que Caldirola dude considerablemente en someterse nuevamente a una experiencia similar.

«Yo venía por tres meses a ese reality y volví a mi país nueve años después con una niña de cinco«, comentó entre risas al recordar el impacto que tuvo finalmente su participación en «¿Volverías con tu ex?».

«Fue una experiencia intensa. Nunca había hecho un formato así, nunca lo he vuelto a hacer, suficiente. ¿Lo volvería a hacer en otro momento? no lo sé. Fue intensa pero al final me llevé muy buenos amigos, me quedo con eso», aseguró Gala Caldirola.

En ese momento la conductora, Karen Doggenweiler, le cuestionó sobre una reconciliación con Oriana Marzoli. «Pues es que ella está obsesionada conmigo«, aseguró en primer lugar.

«Me detesta. Todos estos años sin nombrarla ni pensar en ella, he ido viendo cosas donde habla de mí, de mi matrimonio, de mi hija. Loco, ya vete a terapia porque eso ya es obsesión eso, algo no te está funcionando. Supéralo», comentó durante su participación en ‘La Cabaña’.

«Yo no tengo ningún problema, si ella quisiera nos podríamos llevar bien«, finalizó Gala Caldirola.