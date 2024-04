Naya Fácil alerta a sus seguidores con preocupante mensaje referente a su estado de salud: «He tenido muchas náuseas y…»

La influencer del momento, Naya Fácil, regresó a las redes sociales. No olvidemos que hace unos días, estaba inactiva, ya que se encontraba pasando por un pésimo momento, incluso, debido a su salud mental, decidió no ingresar a ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13.

Por lo mismo, y luego de deprimentes mensajes que la joven subió a su Instagram, Canal 13 oficializó su renuncia al programa de telerrealidad, luego de ponerlo en duda reiteradas veces. Finalmente, reveló que estaba dispuesta a pagar una multa por «incumplimiento de contrato», y así concluyo su polémica «casi» participación.

En este contexto, la personalidad de internet volvió a subir sus clásicas historias y reveló que se encuentra con psiquiatra y psicólogo para solucionar sus problemas de salud mental. Además, confesó que tiene depresión e hizo una reflexión de ello.

Delicado estado de salud de Naya Fácil

Como te contábamos anteriormente, la joven volvió a estar activa en su Instagram, y recientemente subió una historia que preocupó a sus «facilines».

La influencer, a través de un registro audiovisual, comento que «He andado con muchas náuseas y mareos hoy, no sé qué onda. Me mareé en el gimnasio, en mi casa y ahora al venir caminando al dentista».

Además, agregó “Me tuve que sentar y respirar, más encima ando solita”, contó mediante sus historias. Generando la inquietud de sus seguidores, según consignó La Cuarta.

No obstante, al parecer solo habría sido un pequeño susto. Ya que luego de publicar el mensaje, Naya siguió subiendo su tradicional contenido, mostrando su día a día de manera normal.

Su nueva travesía

Ayer, la joven enseño una búsqueda en Google con pasajes de avión. Luego, mostró la compra de sus boletos. «lo tenemos, nos fuimos a la conchat… No me van a creer a dónde voy con mi hermana. Le acabo de regalar un viaje completo a mi hermana, está muy feliz, está sonriendo de oreja a oreja», agregó.

«Hay un país que mi hermana quiere conocer de muy chiquita, toda su vida se imaginaba ahí. Se dio la oportunidad, somos jóvenes y todo, así que nos vamos»

Finalmente, no aguantó y sus ansias le ganaron, ya que confesó su nuevo destino: Rapa Nui. «Es un destino que jamás pensé conocer, muchas personas sueñan con ir ahí, soy muy bendecida y nos quedan pocos días», cerró.