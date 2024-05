Confirman a polémico ex Tierra Brava para ¿Ganar o Servir?: «Estoy dispuesto a hacer de todo»

Unos minutos atrás, desde Canal 13 se confirmaron a tres nuevos participantes que se sumarán a ¿Ganar o Servir?, dentro de los próximos días. Y uno de ellos es uno de los participantes más recordados de Tierra Brava.

Estamos hablando ni más ni menos que de Fabio Agostini, quien se alzó ganador del anterior reality, durante una dura competencia en contra de su enemigo de todo el encierro, Luis Mateucci, quien también está en el encierro actualmente.

Sobre su ingreso a ¿Ganar o Servir?, el español confesó que en esta oportunidad «yo creo que estoy dispuesto a hacer de todo».

«Si a mí me tocan los cojones, yo los toco el doble, así que a la guerra», destaca Fabio Agostini sobre lo que se verá en el encierro de época y la gran polémica que enfrentó en el programa y que ahora se podrá ver en las pantallas: su gran enfrentamiento con Luis Mateucci.

Junto con esto, el chiquillo no dudó en confesarse sobre uno de los momentos que marcaran historia en ¿Ganar o Servir? «Si hay algo que no me gusta, se lo diré en la cara».

La polémica filtración sobre Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?

Hay que recordar que hace unas semanas ya se filtró que Fabio Agostini ingresó a la casona en Perú, además de revelar que el español estuvo por tan solo unos días al interior, luego de una fuerte pelea con Luis Mateucci.

«Fabio mira a la cara a Luis y le dice: ‘yo tengo cojones, lo hago en tu cara’ y le escupe una vez al vaso, después le dice: ‘ah, no, perdón, fueron dos’, y le tira el vaso de agua en la cara», reveló Daniela Aránguiz en ‘Sígueme’ sobre lo que ocurrió en el reality.

Además de señalar que «ahí Luis se vuelve loco, se para y Fabio le dice: ‘y te quiero decir que eres un gilipollas y que apenas salga de aquí voy a salir con tu ex, Daniela Aránguiz, porque ya estoy hablando con ella'».