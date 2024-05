«Sacrificó su completo por la paz»: Mujer encara a «completazo» limpio a sujeto irrespetuoso en local

Una particular situación ocurrió en ‘Cevasco’, un conocido local de completos de Viña del Mar, en el que una mujer decidió tomar la justicia por sus manos, luego de que un sujeto comenzara a actuar de manera irrespetuosa con los garzones.

De acuerdo al video compartido en las redes sociales del restaurante, a la chiquilla no se le ocurrió nada mejor que acercarse al hombre que estaba dando jugo y lanzarle un «completazo», dejando toda su ropa sucia.

«¡Tú eres el falta de respeto!», le dijo la mujer al sujeto tras lanzar el completo, además de agregar: «¡Quédate piola, has estado todo el rato hueveando a los garzones y a toda la gente!». Por su parte, este solo optó por lanzarle un par de garabatos y salir del lugar, Mientras que en su cuenta de Instagram, el local solamente escribió: «Bien hecho» y la etiquetó.

¿Qué dijo la mujer que lanzó el completo?

Desde Valparaíso Informa, se comunicaron con la mujer del video viral, identificada como Magdalena Sofía, quien contó su versión de los hechos y por qué se le ocurrió lanzar el delicioso alimento al hombre.

«Trató mal al garzón todo el rato, se le dijo de buena manera que dejara de pegarse el show y empezó a tratarme mal a mí porque le pedí que se callara, que queríamos comer tranquilos», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Cuando empezó a insultarme, me paré y le tiré el completo», mencionando que «la gente que dice que él no dijo nada», pero «me amenazó de que me iba a pegar».

Por último, Magdalena habló de un particular detalle del video, pues pese a que lanza un completo, en su mesa se ve que tiene otro a la mano. Explicando que «no me dieron otro completo ni pedí dos, era un completo gigante partido por la mitad».